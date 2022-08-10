"العمل الإسلامي" يستنكر جريمة اغتيال 3 من عناصر المقاومة الفلسطينية في نابلس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من جريمة اغتيال جبانة بحق 3 من عناصر المقاومة الفلسطينية خلال عملية اقتحام للمدينة وإصابة العشرات بينها 4 إصابات في حالة حرجة برصاص الاحتلال.

ويرى الحزب أن ما قامت به قوات الاحتلال من جريمة غادرة لتغطية فشله في العدوان على قطاع غزة يؤكد على عقلية الإجرام الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، الذي يسطر ملاحم البطولة في مواجهة العدو الصهيوني، وستكون دماء الشهداء الطاهرة وقودا ودافعا كبيرا لتصاعد الفعل المقاوم في وجه الاحتلال.

ويؤكد الحزب على موقف الشعب الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته التي لن يوقفها نهج الاغتيالات الصهيونية الغادرة ضد كوادرها، وستقول المقاومة كلمتها على الأرض رداً على جرائم الاحتلال، كما يؤكد على الواجب الوطني في دعم المقاومة الفلسطينية رسميا وشعبيا بمختلف الوسائل المتاحة.