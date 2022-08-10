تنقلات وتعيينات جديدة في الداخلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- قرر وزير الداخلية مازن الفرايه، إجراء تنقلات في الوزارة لاعتبارات إدارية اعتبارا من الأحد المقبل.

وشمل القرار، نقل نائب محافظ الكرك/ متصرف لواء قصبة الكرك فراس سامي أبو الغنم نائباً لمحافظ العاصمة ومتصرفاً ‏للواء قصبة عمان، ونقل متصرف لواء الشونة الجنوبية محمد مرزوق العون ‏متصرفاً للواء الهاشمية/ محافظة الزرقاء، ونقل متصرف لواء الحسينية حسن حمدان العدوان مساعداً ‏لمدير مديرية حقوق الإنسان/ مركز الوزارة.‏كما شمل القرار،‏ نقل مساعد محافظ مادبا ماهر عبد الله أخو ارشيده ‏مساعداً لمحافظ جرش، ونقل متصرف لواء بني كنانة عمر مفلح القضاة مساعداً ‏لمحافظ إربد، ونقل مساعد محافظ الزرقاء خيرو خلف البقور مديراً ‏لمديرية الشؤون المالية/ مركز الوزارة، ونقل متصرف لواء دير علا / محافظة البلقاء مشعل ‏دحيلان ابن هداية مديراً لمديرية الشؤون الإدارية والموارد ‏البشرية وتطوير الأداء/مركز الوزارة.‏وتضمن القرار، نقل مساعد محافظ الكرك علي جميل المواس متصرفاً ‏للواء دير علا / محافظة البلقاء، ونقل متصرف لواء وادي السير جمال الخريشا متصرفاً للواء ‏بني عبيد/ محافظة إربد، ونقل مساعد مدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية ‏وتطوير الأداء فواز منور الزيدان مساعداً لمحافظ الزرقاء، ونقل متصرف لواء فقوع عصمت سليم القرالة متصرفاً للواء ‏الحسينية/ محافظة معان، ونقل مساعد محافظ المفرق عبدالله ابراهيم الحياري ‏مساعداً لمحافظ العاصمة، ونقل مدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير ‏الأداء المتصرف محمد عبدالله العوامرة مساعداً لمحافظ جرش/ ‏لشؤون التنمية، ونقل متصرف لواء القويسمة رائد محمود الجعافرة نائباً ‏لمحافظ معان ومتصرفاً للواء قصبة معان.

كما تضمن القرار، نقل مساعد محافظ جرش ميسون محمد الخصاونة ‏مساعداً لمدير مديرية التنمية المحلية/ مركز الوزارة، ونقل مدير مديرية الشؤون المالية شادي سعود البخيت ‏مساعداً لمحافظ العاصمة، ونقل مساعد محافظ إربد خالد عطالله القرارعة ‏متصرفاً للواء القويرة/ محافظة العقبة، ونقل مساعد محافظ الطفيلة محمد ابراهيم الشبلي ‏مساعداً لمحافظ مادبا، ونقل مساعد محافظ إربد عطالله النويقة متصرفاً للواء ‏كفرنجة/محافظة عجلون، ونقل مساعد محافظ معان سعد محمد العبداللات متصرفاً ‏للواء وادي السير/ محافظة العاصمة، ونقل متصرف لواء الهاشمية صخر محمد المور مساعداً ‏لمحافظ مادبا، ‏وبموجب القرار نقل مساعد محافظ الكرك علي مصلح الحيصة متصرفاً ‏للواء الشونة الجنوبية/محافظة البلقاء، ونقل متصرف لواء بني عبيد صقر عيد الدروع متصرفاً للواء ‏القويسمة، ونقل مساعد محافظ الكرك سلطان مشهور الكلوب ‏مساعداً لمحافظ العاصمة، ونقل متصرف لواء القويرة عبد الرحمن محمد ربابعة ‏متصرفاً للواء بني كنانة/محافظ إربد.

كما قرر الفرايه، تعيين المتصرف فهد محمد العمر مساعداً لمحافظ الطفيلة، وتعيين المتصرف وائل عبد الفتاح الشرفاء متصرفاً للواء فقوع/‏محافظة الكرك، وتعيين المتصرف خالد هلال الحوت مساعداً لمحافظ إربد.‏--(بترا)

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