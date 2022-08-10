نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا موقع الاستعلام عن نتائج اعتراضات امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022 بالدور الاول http://epedu.gov.iq/ عموم المحافظات العراقية موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022 فقد شهدت الايام الأخيرة اعلان رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، بشأن موعد بدء تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط في العراق في مختلف المحافظات هذا العام 2022، حيث أكدت الوزارة بشكل رسمي في بيان قد تم استقبلته وكالة الأنباء العراقية، أنه قد تم فتح باب التسجيل في تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الماضية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية بشأن كيفية استقبال نتائج اعتراضات طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق.

اعتراض الثالث المتوسط 2022

وبناء على ما اشارت اليه وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد تم تقديم الاعتراضات من قبل طلاب الصف الثالث المتوسط على امتحانات الدور الأول رسميا واستمر لمدة خمسة عشر يوما، وذلك في اطار تقديم فرصة الاعتراض على نتائج امتحانات الدور الأول التي حصل عليها الطلاب، لكي تقوم وزارة التربية والتعليم بإعادة فحص النتائج الخاصة بالطلاب لكي يتم التأكد من حصول كل طالب على ما يستحقه من الدرجات والمعدل في مختلف المواد الدراسية في امتحانات الدور الاول، ويتم الاعلان عن نتائج الاعتراضات على الفور بناء على الموعد الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الاستعلام عن اعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، على أن يتم ذلك بسهولة من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.