epedu.gov.iq الان معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

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عمر شويل - جدة معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول والتي تستمر حولها معدل اهتمامات عشرات الآلاف من طلاب وطالبات جميع المدن العراقية حيث قد نشرت التربية العراقية مؤخراً بياناً رسمياً للكشف عن آخر تطورات ظهور نتائج الطلاب والتي اكد حولها معالي الوزير على انها تعلن قبل بدء اجازة نصف العام على شكل ننقله ونوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

أصدرت بعد طول انتظار وزارة التربية والتعليم العراقية بياناً فيما يتعلق حول نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط وجدول امتحانات الصف الثالث المتوسط دور ثاني، حيث اكدت على ان النتائج سيبدأ العمل على تكثيف جهود مديريات التربية والتعليم العراقية لأجل سرعة الإعلان عنها قبل بدء اختبارات الدور الثاني فى يوم 25 اغسطس القادم، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع النتائج تعلن عبر المواقع الرسمية الخاصة والتابعة الى وزارة التربية والتعليم العراقية كما تم الإعلان عن نتائج الطلاب فى الدور الاول، الامر الذي استنتج عليه بحث متواصل ومكثف حول تلك النتائج، حيث قد بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل يؤخر إعلان نتائج محافظة كركوك على ان من المقرر على ان تتواصل جهود وزارة التربية والتعليم العراقية باعلان نتائج باقي المحافظات العراقية فى الايام القليلة المقبلة

خطوات استعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

كل الطلاب يتمكنوا من إجراء استعلام مباشر عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط بعدما تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات اعلانها التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية على أنها ستتم بشكل وبصورة تدريجية حتى تكون نتائج الطلاب أمام جميع الطلاب على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة استعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط دور اول

قم بالبدء على ادخال اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

قم بالبدء على تدوين رقم الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

قم بعدها بتدوين وتحديد المحافظة التابعة اليكم

قم بالنهاية على النقر على ايقونة عرض النتائج

تستمر مؤشرات البحث على جوجل من أجل الوصول الى نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط بالعراق، حيث حتي اللحظة الحالية لم تبدا وزارة التربية والتعليم العراقية على استئناف اعلان ظهور نتائج الطلاب على مستوي اي محافظة من محافظات العراق، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة على اتم استعداد على اعلان ظهور نتائج تلك الاعتراضات قبل يوم 25 اغسطس الجاري

صباح يومنا الحالي بدءت بالفعل وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات اعلان نتائج بعض من المحافظات العراقية اون لاين، حيث قد كشفت عند تمام الحادية عشر صباحاً حسب توقيت بغداد وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج بعض من المحافظات العراقية كنتائج النجف والرصافة وميسان وغيرها من المحافظات العراقية على ان من المخطط على ان تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من اعلان نتائج باقي المحافظات العراقية فى الساعات القادمة