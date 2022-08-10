نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير الحالة الوظيفية والدخل لمستفيدي ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، العديد من مبادرات ونظم الدعم للمتضررين من الأوضاع الاقتصادية ، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الراهنة ، وتقدم برنامج خاص لدعم العاطلين يعرف باسم نظام ساند ، وهو نظام اجتماعي يقدم الدعم لفئة العاطلين الباحثين عن فرصة عمل مناسبة ، وفي ظل وجود منظومة الدعم الأكبر حساب المواطن ، قد تتعارض مصادر الدخل المفصح عنها من قبل الشخص العاطل عبر نظام ساند ، مع أهليته لاستحقاق دعم حساب مواطن ، ومسار حديثنا اليوم ينصب علي تغيير الحالة الوظيفية والدخل لمستفيدي ساند في ملف المستفيد بحساب المواطن ، كما نتعرف علي طريقة تسجيل في ساند للحصول علي إعانة البطالة ، ويمكن للمستقلين التعرف علي كيفية تسجيل المستقلين للدعم في حساب المواطن عبر موقعنا ثقفني.

تغيير الحالة الوظيفية والدخل لمستفيدي ساند

قد تتعارض قيمة الدخل التي يحصل عليها صاحب الحساب مع تقييم أهليته و المستفيدين لاستحقاق الدعم :

وهو ما يستوجب تغيير الحالة إن كان مستفيد بصورة كاملة 100% أو بشكل جزئي من دعم ساند.

ومن هنا نتعرف علي خطوات تغيير الحالة داخل صفحة المستخدم في منصة حساب المواطن كالآتي : يقوم مالك الحساب بالدخول علي رابط موقع حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية. بعد تسجيل دخول لحسابه الخاص يختار البيانات العامة / تفاصيل الطلب. ثم يقوم بالضغط علي أيقونة الإفصاح عن الدخل. بعدها يتابع بالتعديل علي الحالة الوظيفية ويختار ” لا يوجد وظيفة “. الخطوة التالية هي حذف الدخل القديم من خانة دخل المستفيد. بعد ذلك يقوم بإضافة الدخل من ساند. يراعي مسح الدخل السابق كلياً إن كنت مستفيد من ساند مائة بالمائة ، ويضاف للقديم إن كنت مستفيد بشكل جزئي من دعم ساند. أخيرا تؤشر علي التعهد وتضغط حفظ.



الصورة المرفقة من حساب المواطن خطوات تغيير الحالة الوظيفية إلى مستفيدي بالترتيب :

خطوات التسجيل في برنامج ساند

يمكن للعاطلين التقديم في دعم برنامج ساند من وزارة الموارد البشرية بالخطوات التالية :

ندخل إلي الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات. نختار بوابة عملاء التأمينات. نضغط أيقونة تسجيل الدخول الخضراء أعلي اليسار- نوع المستخدم أفراد. تسجيل الدخول : بإدخال رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور والرمزي المرئي والضغط علي تسجيل الدخول. يمكن الدخول أيضاً باستخدام النفاذ الوطني الموحد من يسار الصفحة. في البداية يتم التحقق من الأهلية ” من خلال أيقونة التحقق من الأهلية لنظام ساند في الصفحة الرئيسية “. قم بوضع رقم الهوية أو الإقامة ورمز التحقق المرئي. اضغط علي تحقق ، وإن كنت مؤهلاً تابع الخطوات التالية. تقوم باختيار أيقونة التعطل عن العمل ” ساند “. أدخل رقم الحساب البنكي التابع لك ” آيبان “ اتمم بيانات الاتصال الشخصية واضغط علي تعديل.

سيظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية الطلب ، وسيصلك رسالة نصية للتأكيد في حالة كنت مستحق للدعم.

اعتراض نتائج الأهلية في حساب المواطن

يستطيع المستقلين الاستفادة من الدعم حساب المواطن ، ولمن لديهم حساب وكانت الحالة غير مؤهل ، يمكن تقديم طلب الاعتراض على قرار عدم الأهلية كالآتي :

الدخول لصفحة المستخدم من رابط موقع حساب المواطن. نختار ايقونة دراسة الأهلية كما بالصورة المرفقة حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض. نستعرض أسباب عدم الأهلية للمستفيد أو التابع من أسفل الصفحة جهة اليسار نضغط علي تقديم اعتراض بعد تصحيح السبب ظهر لك.

مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند

يمكن التسجيل في نظام دعم التعطل عن العمل ساند لكافة مشتركي التأمينات الاجتماعية من السعوديين لاستحقاق الدعم وفق مدد الاشتراك كالآتي :

يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى : إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى.

: إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى. أما ساند للمرة الثانية : إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهر خلال الـ 36 شهرا الجديدة التي تسبق المطالبة الثانية.

: إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهر خلال الـ 36 شهرا الجديدة التي تسبق المطالبة الثانية. المرة الثالثة : للاستحقاق تستوجب العمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال الـ 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة.

: للاستحقاق تستوجب العمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال الـ 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة. المرات التالية : يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال الثمانية وأربعين شهرا ( 48 ) التي تسبق المطالبة الأخيرة.

حساب المواطن الدفعة 57 شهر أغسطس

أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن علي تويتر ، عن تفاصيل الدفعة الحالية 57 من دعم المواطن بالمملكة العربية السعودية كالآتي :

الدفعة الحالية هي رقم 57 منذ بداية صرف الدعم.

تعتبر الدفعة الخاصة بشهر أغسطس 2022 والموافق محرم 1444 هـ.

اجمالي دعم المستحقين 3.6 مليار ريال سعودي.

عدد المستفيدين من الدفعة الحالية 10.9 مليون مواطن مستحق وتابع.

نسبة المستحقين من المسجلين بالبرنامج تعادل 76 %. وهم المكتملة طلباتهم هذا الشهر ومؤهلين.

ويجب انا يقوم المواطنون بالافصاح عن دخولهم قبل اعلان نتائج الأهلية.

ودائما يكون موعد نزول دعم برنامج حساب المواطن للمستفيدين أيام 10 أو 11 من كل شهر حسب تصادفه مع عطلة رسمية ، وموعد الدعم لشهر اغسطس بدأ فجر اليوم 10/8/2022م ويستمر علي مدار ساعات اليوم.