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عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول لولي الأمر 1444 ، من اهم الخدمات التي قامت بتقديمها وزارة التعليم السعودي حتى تسهل على ولي أمر الطالب والمعلم وكل من الكادر التعليمي والطالب الدخول والمتابعة على منصة مدرستي التعليمية بكل سهولة حتي يتعرف على المستوى التحصيلي للطالب التابع له وقد حددت بعض الخطوات اللازمة لعملية التسجيل يجب إتباعها حتى تتم عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على طريقة تسجيل الدخول التي تتعلق بأولياء أمور الطلاب لمساعدتهم في ذلك؟

منصة مدرستي تسجيل الدخول لولي الأمر

اتاحت وزارة التعليم السعودي خدمة منصة مدرستي تسجيل الدخول لولي الأمر حتى يتمكن الشخص من القيام بمتابعة الطالب والاطلاع على كل ما يخصه وذلك باستخدام منصة مدرستي التعليمية بسهولة، حيث القامت الوزارة بانشاء هذه الوسيلة توفير لمجهود الطلاب وأولياء أمورهم في التعامل من خلال الإنترنت، ومن خطوات التسجيل التي تم وضعها لذلك ما يتمثل في الآتي:

قيام ولي الأمر بالدخول على الرابط الخاص منصة مدرستي التعليمية السعودية.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول من خلال حساب نور لولي الأمر.

إدخال الإسم الرباعي الخاص بالمستخدم للخدمه بنظام نور.

تسجيل كلمة المرور له بنظام نور.

على ولي الأمر النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم انتقال الشخص تلقائياً إلى صفحة أخرى خاصة بخدمات منصة مدرستي التعليمية.

في حالة إذا كانت جميع الخطوات المطلوبة صحيحة يقوم بالنقر على أيقونة تأكيد صحة جميع البيانات.

وفي نهاية الخطوات وبعد التأكيد على صحتها عليه البدء في استخدام المنصة وقت ما يشاء.

ما هي منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية هي منصة قامت وزارة التعليم السعودي بإطلاقها لخدمة أبنائها من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين فهذه المنصة تعد من أهم المنصات الإلكترونية التي توفر عملية التعليم عن بعد والذي يمكن من خلالها متابعة الطالب العملية التعليمية ومتابعة المنهج التعليمي المقرر عليه حتى لا يضطر إلى الذهاب للمدرسة أو الجامعة منعا لانتشار الأوبئة الأمراض وتوفيراً للجهد والوقت، ومن هذه المنصة أيضاً يمكن لولي الأمر متابعة أولاده والإطلاع على مستواهم التعليمي ومعرفة الدرجات التي يحصلون عليها ومن خدمات المنصة أيضاً تواصل الطالب مع المعلم لمتابعة شرح المناهج الدراسية أولاً بأول والحصول على الواجبات المدرسية اليومية المقررة عليه وأيضاً الإختبارات طوال العام الدراسى والقيام بحلها وعرضها على المعلم من خلال المنصة حتى يقوم تقييمها وتوضيح إذا كانت صحيحة أم لا.