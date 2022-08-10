نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء الدراسة 1444 عودة المدارس في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بدء الدراسة 1444 عودة المدارس في السعودية ، يبحث عن إجابة لهذا السؤال الكثير من المواطنين السعوديين خاصة الطلاب في جميع المراحل التعليمية على محرك البحث جوجل وفي هذا السياق قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالاعلان عن موعد الدراسة بأنه سوف يتم في جميع المراحل التعليمية في وقت واحد سواء كانت مدارس أو جامعات أو معاهد وذلك الحكومية والخاصة ومن خلال موقعنا الإلكتروني هذا سنوضح ما هو موعد بدء الدراسة والكادر التعليمي وموظفي الإدارات وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية للطلاب.

موعد بدء الدراسة 1444

لقد قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بأنه سوف يكون بداية العام الدراسي الجديد لعام 2022/1444 وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم بوضع خطة التقويم الخاصة بالعام الدراسي الجديد والتي ستكون بدايتها في شهر أغسطس في يوم الثامن والعشرون 28/8/2022 التاريخ الذي يوافق بالهجري يوم واحد من شهر صفر لعام 1444 هجرية، هذا بما يخص الطلاب في المدارس والجامعات، أما بالنسبة إلى ميعاد عودة الكادر التعليمي وموظفي الإدارات والعمال في المباني التعليمية لمواصلة العمل ويختلف ميعاد عودة الكادر التعليمي إلى أعمالهم عن موعد بدأ الدراسة وعودة الطلاب وستكون في يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر واحد لعام 1444 وذلك بجميع مراحل التعليم المختلفة الجامعة والمدارس والمعاهد الخاصة والحكومية 24/1/1444 ه‍.

الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودة وضعت بعض المنصات التي تعمل على خدمة الطلاب والمعلمين من خلال الإنترنت ومنها مدرستي و تطبيق توكلنا وغيرها من المنصات التي توفر خدمات كثيرة لهم.

الفئات المستثناة من المصروفات الدراسية

من اهتمامات المملكة العربية السعودية بأبنائها هو إعفاء عدة فئات من سداد قيمة المصروفات الدراسية التي يجب القيام بسدادها وتضامنا معهم في التغلب على مصاعب الحياة المعيشية والاقتصادية ومن هذه الفئات المستهدفة في ذلك ما يلي:

يتم تخفيض نسبة المصروفات الدراسية لأبناء العاملين في مجال التعليم.

لأبناء العاملين بالتربية والتعليم المتقاعدين.

الطلاب أبناء الأشخاص المكفوفين (فاقدي البصر).

أولاد السيدة المطلقة.

أبناء السيدة التي هجرها زوجها وليس لهم عائل غيره.

أبناء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة.

الطلبه الذين لا يملك اسرتهم دخل شهري ولا يقدرون على سداد تلك المصروفات.

الطلبه اليتامي.

ومن هذه المعلومات نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم كل المعلومات الخاصة ببدأ العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية للطلبه والطالبات والمعلمين وجميع الكادر التعليمي الخاص والحكومي بكل شفافية ووضوح لكل من يريد التعرف على كافة هذه المعلومات والإستفادة منها.