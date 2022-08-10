نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo A76 إصدار جديد لهواتف شركة أوبو | مواصفات ومميزات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo A76 هاتف جديد وإصدار آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بشركة أوبو لهذا العام 2022. حيث منذ فترة أعلنت الشركة عن إطلاق هاتف جديد ضمن عائلة الـA من هواتفها. وتنطلق تلك السلسلة بشكل عام في فئة الهواتف الاقتصادية وتجذب انتباه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم. فقدمت الشركة هاتف Oppo A76 الجديد والذي يعد واحدة من أبرز صفقات الشركة الجديدة في أسواق الهواتف الذكية. فالهاتف يقدم أداء مميز مع معالج كوالكوم الـSnapdragon 680 الموجود في هواتف كثيرة ضمن تلك الفئة من الهواتف. كما يأتي الهاتف أيضاً مع شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.56 إنش مع جودة HD+ وليست FHD ، لكن تلك هي الجودة المتوفرة في أغلب هواتف تلك الفئة. كذلك الهاتف أيضاً متوفر مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير وبسرعة شحن 33 وات. الجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت عن الإصدار الجديد من نفس السلسلة بنسختين وهما Oppo A77 4G ، وأيضاً Oppo A77 5G. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Oppo A76 الجديد من شركة أوبو. مواصفات هاتف Oppo A76 : ‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 189 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف بالكامل.

في ظهر الهاتف بالكامل. بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ كذلك يتوفر أيضاً بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

إلا أن الشركة لم تعلن عن توفر أية مقاومة للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.

‌يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.56 إنش تأتي من نوع IPS LCD ، مع جودة HD+ وبدقة بكسلات تصل إلي حوالي 720×1612 بكسل.‌

إنش تأتي من نوع ، مع جودة وبدقة بكسلات تصل إلي حوالي بكسل.‌ بالإضافة إلي دعم معدل كثافة بكسلات يصل إلي 269 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 600 شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة كافية للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة كافية للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌ تحتل الشاشة من جسم الهاتف مساحة 89.9% ، وبالتالي توفر مساحة عرض أكبر واستغلال أفضل لجسم الهاتف.‌

، وبالتالي توفر مساحة عرض أكبر واستغلال أفضل لجسم الهاتف.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع دعم معدل التحديث الجديد 90 هيرتز ، والذي يعطي الشاشة السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.‌

هيرتز ، والذي يعطي الشاشة السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.‌ شاشة الهاتف أيضاً تدعم إمكانية تغيير معدل التحديث وذلك للحفاظ علي بطارية الهاتف ، فيمكن التنقل ما بين الـ60 هيرتز والـ90 هيرتز أيضاً.

هيرتز هيرتز أيضاً. كذلك شاشة الهاتف تأتي مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 والموجودة في أغلب الهواتف الذكية الجديدة ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب. الأداء : ‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 الخاص بشركة جوجل ، مع وجود واجهة مستخدم أوبو الجديدة والمميزة ColorOS 11.1 .‌

الخاص بشركة جوجل ، مع وجود واجهة مستخدم أوبو الجديدة والمميزة .‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 680 4G ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌ يتوفر معالج الهاتف أيضاً في عدد من هواتف مختلف الشركات مثل : Honor x8 ، Huawei Nova Y90 ، Redmi note 11 ، وأيضاً Realme 9.‌

يعمل المعالج بأربعة أنوية تتوفر من نوع Kryo 265 Gold ، وتأتي بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، وتأتي بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Kryo 265 Silver ، وتتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.9 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يأتي بالهاتف أيضاً معالج رسوميات GPU خاص بشركة كوالكوم ويتوفر من نوع Adreno 610 .‌

خاص بشركة كوالكوم ويتوفر من نوع .‌ يتوفر من الهاتف نسخة واحدة فقط من مساحة التخزين المتوفرة وتأتي كالتالي :128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

كذلك تتوفر رامات الهاتف من النوع السريع LPDDR4X ، بالإضافة إلي ذاكرة تخزين داخلية سريعة أيضاً UFS 2.2. كاميرا هاتف Oppo A76 : ‌يحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة بكسل.‌ كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF أيضاً.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية أيضاً.‌ أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك يتوفر الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Oppo A76 مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono وليست Stereo ، إلا أن ذلك مقبول بالنسبة لسعر الهاتف.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع وليست ، إلا أن ذلك مقبول بالنسبة لسعر الهاتف.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية الـNFC.

‌ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.

‌أما عن البصمة فتأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور.

بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ كما يدعم الهاتف أيضاً مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، وأيضاً البوصلة.‌

لكن الهاتف لا يتوفر بدعم مستشعر الجيروسكوب.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير وتتوفر من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

مللي أمبير وتتوفر من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ أيضاً يتوفر مدخل الشحن بالهاتف من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.

، بالإضافة إلي دعم خاصية ‌أخيراً: الهاتف متوفر في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأسود والأزرق. سعر هاتف Oppo A76 : ‌215 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 4110 جنية مصري تقريباً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Oppo A76 إصدار جديد لهواتف شركة أوبو | مواصفات ومميزات الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.