آيفون 13 برو max تقسيط من جرير ونون وأفضل العروض

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عمر شويل - جدة آيفون 13 برو max تقسيط من جرير ونون .. يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الحصول على ايفون 13 برو ماكس بالقسط أو التقسيط داخل المملكة العربية السعودية من متجري جرير ونون فهذا الهاتف الشهير فالكثير من المهتمين بعالم التقنية والتحديثات الخاصة بهواتف آيفون بشكل خاص يبحثون بشكل دائم عن هذا الهاتف بسبب المميزات والإمكانيات الرائعة الموجودة به فإن كان يمكن للشخص الحصول على هذا الهاتف بمميزاته الجبارة وإمكانياته الخاصة والغير موجوده في أي هاتف جوال آخر بالتقسيط يكون من أكبر الفرص للمواطنين في المملكة والمهتمين بهواتف شركة آبل من إصدارات ايفون الحديثة بالمميزات الغريبة.
آيفون 13 برو max تقسيط من جرير ونون
وبالنسبة لنظام التقسيط الخاص بمكتبة جرير فقد وضعت المكتبة عددًا من الشروط الواجب توافرها من أجل شراء ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط من المكتبة :-
شروط الحصول على ايفون 13 برو ماكس من جرير بالتقسيط
يمكن أن يقبل طلب التقسيط أو يرفض وذلك بسبب تعاون جرير مع شركة تمويل كورار .
وذلك لها أن تطلب تنظر إلى إمكانية منح التمويل الخاص بالآيفون وفقاً لأهلية المتقدم
وكذلك وشروط وأحكام مزودي الخدمة فيمكن للمواطن
أن يطلب أي إصدار من آيفون بسعر من 2500 ريال حتى 30 ألف ريال سعودي لأي مواطن سعودي
وكذلك لا يسترجع الهاتف ولا يمكن تبديله بالمقابل النقدي ويخضع لسياسة المكتبة
ويمكن أن يحصل على موافقة بشكل مبدئي إلكتروني
وكذلك لا يمكن للفرد أن يقوم بدمج بين الطريقتين سواء الشراء أو التقسيط بطرق دفع أخرى
ويمكن للمكتبة أن تقدم أكثر من خيار للتقسيط من 6 شهور وحتى 36 شهر
وأن يختار الفرد المناسب له وهامش الربح الخاص بالايفون هو 1.8 كل شهر.
شروط تقسيط ايفون بروك ماكس 13 من متجر نون
وبالنسبة لشروط تقسيط هاتف آيفون برو ماكس 13 من نون هي أن يكون سعر الهاتف لا يقل عن 1000 ريال سعودي
وأن يكون الفرد له بطاقة ائتمانية صادرة من أي بنك من البنوك في المملكة العربية السعودية
وأن يقوم الفرد بالدخول لموقع نون وعمل طلب إلكتروني بالشراء.
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