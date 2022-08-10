نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموافقة سريعة للسعودي والمقيم 20,000 ريال بالتقسيط بدون كفيل وبدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بموافقة سريعة الآن للسعودي والمقيم على مبلغ يصل إلى 20,000 ريال عبر الأونلاين من خلال التقديم على التمويل الشخصي الأصغر التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة زمنية تصل إلى ستة وثلاثون شهر كحد أعلى للسداد لجميع العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية ويتم الموافقة الفورية بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل ومنها توفير راتب أو دخل لا يقل شهريٌا عن 5000 ريال سعودي من أجل الحصول على الحد الأقصى للتمويل من الشركة كذلك الحصول على تمويل شخصي بموافقة سريعة بدون كفيل غارم وبدون رسوم لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي المملكة لهذا العام الحالي 1444.

أهم شروط التقديم الإلكتروني على تمويل شخصي بموافقة سريعة

شركة اليسر للتمويل في السعودية تحتاج عند طلب التمويل الشخصي الأصغر توفير الحد الأدنى للراتب الشهري مع فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل في أي قطاع من القطاعات المتاحة بالسعودية كذلك لكي يحصل العميل المتقدم السعودي أو المقيم على التمويل الشخصي بكافة الخصائص المتاحة بالشركة لذلك إليكم جميع الشروط المطلوبة كالتالي بالتفصيل:

يشترط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر توفير فترة عمل في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية على الأقل ثلاثة أشهر.

لابد من توفير دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي عند طلب التمويل الشخصي الأصغر من اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية.

يبدأ التقديم الإلكتروني من عمر 22 عام حتى 60 عام ولكن بخلاف القطاع العسكري يصل إلى عمر التقاعد للعسكريين فقط.

مميزات وخصائص التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل