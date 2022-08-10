نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ورابط التقديم علي وظائف مدينة الملك خالد العسكرية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم علي وظائف مدينة الملك خالد العسكرية 1444 شروط التسجيل والوظائف المتاحة في مدينة الملك خالد العسكرية ويتم الإعلان عن عدد من الوظائف والتخصصات المطلوبة في وظائف مدينة الملك خالد العسكرية للرجال والنساء لمختلف المؤهلات والتخصصات وتعد مدينة الملك خالد العسكرية أكبر مدينة عسكرية في الشرق الأوسط ويخدم بها اكثر من خمسة وستون الف عسكري ومثلهم من المدنيين عوائل العسكريين وموظفين مدنيين من مختلف المؤهلات والتخصصات وتتبع إداريا منطقة حفر الباطن وبها العديد من المستوصفات ومستشفى الملك خالد العسكرية.

شروط التقديم على وظائف مدينة الملك خالد العسكرية 1444

أولا يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك يجب عدم العمل سابقا للمتقدم فى احد الجهات الحكومية ولم يتم استبعاده من احد وظائف القطاع العسكري.

ايضا يتم تعيين المقبولين على بند التشغيل والصيانة ويتم منحة الدرجة التي يستحقها وفق سلم رواتب الخدمة المدنية والتي يضاف اليها 25% من الراتب الأساسي.

الأولية لاختيار التخصص لمن يملك خبرة فى القطاع الخاص وتكون مشمولة فى التأمينات الاجتماعية وبالنسبة للخبرات من العاملين فى القطاع الحكومي يتم تقديم شهادة خبرة مصدقة من مكان العمل السابق.

ثم يجب ان يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

بالنسبة لشرط الطول لا يقل عن 165 سم ولا يزيد عن 188 سم اما الوزن لا يقل عن 52 كيلو جرام ولا يزيد عن 95 كيلو جرام.

كذلك يتشرط ان تكون شهادة المتقدم الجامعية بنظام الانتظام الكلي.

ايضا يجب ان لا يقل تقدير المتقدم فى التخصصات المطلوبة عن جيد.

يتم قبول حديثي التخرج بشرط عدم تجاوز مدة التخرج عن عام واحد فقط.

كذلك يجب ان يكون المتقدم قد أدى اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية.

ايضا يشترط ان يكون قد ادي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية step والذى يعقد فى المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية فيما عدا الأطباء.

ثم يجب على العاملين فى التخصصات الطبية الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

كذلك بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الطبية والصحية يجب انهاء فترة الامتياز قبل التقديم.

ايضا بالنسبة للحاصلين على شهادة التخرج من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

ثم يجب اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

كذلك يجب اجتياز الاختبارات التالية: أولا اتبار التخصص. ثم المقابلة الشخصية. ايضا اختبار اللياقة البدنية. كذلك التزكية الأمنية. أخيرا اختبار كفايات الحرس الوطني.



رابط التقديم على وظائف مدينة الملك خالد العسكرية 2022

بعد الاطلاع على شروط التسجيل فى وظائف مدينة الملك خالد العسكرية واستيفاء كافة الشروط المطلوبة يتم التقديم بوظائف مدينة الملك خالد العسكرية على رابط الوظائف المتاحة على بوابة التجنيد الموحد بطريقة الكترونية بعد استيفاء شروط التقديم المعلنة والتسجيل فى بوابة التجنيد الموحد شرط رئيسي للتقديم على وظائف مدينة الملك خالد العسكرية 1444.