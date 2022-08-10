نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل المستقلين للدعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر برنامج حساب المواطن أحد البرامج الاجتماعية الرائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين علي مستوي المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم أجمع ، ويقدم البرنامج دعم مالي للأسر والأفراد المستحقين وفق خطوات ذكية وخطط محكمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه ، هذا وقد حصد البرنامج اشادة عالمية في تحقيق مستوي عالي للعادلة الاجتماعية لما يحققه من رفع لمعاناة المواطن في ظل برامج اصلاح اقتصادي تمر بها البلاد والعالم ، ويقدم برنامج حساب المواطن تسجيل المستقلين للدعم عن طريق خطوات سهلة وبسيطة نتعرف عليها من خلال فقرات مقالنا عن كيفية استفادة المستقل من دعم حساب المواطن وتمكين فرد مستقل من التسجيل في حساب المواطن اليوم.
حساب المواطن تسجيل المستقلين للدعم
يتساءل البعض عن طرق استفادة المستقل من دعم حساب المواطن ؟ والإجابة هي : يستطيع الأفراد المستقلون الاستفادة من دعم حساب المواطن بالمملكة بالطرق التالية :
- يستطيع الفرد المستقل التسجيل بالمستندات التي تثبت استقلاله سكنياً مثل :
- عقد موحد من شبكة إيجار باسم المستفيد.
- صك ملكية لسكن خاص به.
- مشهد من اثبات سكن جامعي أو معهد أو كلية عسكرية.
- يمكن للمستقل كذلك الانضمام كتابع علي حساب مستفيد رئيسي من الدعم.
وكانت أهلية استحقاق الدفعة 53 لشهر رمضان 1443 هـ قد صدرت مؤخراً.
خطوات إضافة مستند اثبات استقلالية
يقوم الفرد المستقل برفع مستندات اثبات الاستقلالية في حساب المواطن للفرد المستقل باتباع الخطوات التالية :
- أولاً يقوم صاحب الطلب بالدخول إلي رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية.
- نضغط علي أيقونة دخول أعلي اليسار ، ثم يتم وضع اسم المستخدم وكلمة المرور.
- من القائمة الرئيسية نختار تفاصيل الطلب.
- من إدارة المرفقات نقوم برفع المستند الذي يثبت الاستقلالية كما بالفقرة السابقة.
- أخيراً نقوم بالضغط علي حفظ.
وإن لم يكن لديك حساب يمكن اتباع طريقة التسجيل في حساب المواطن وفق شروط حساب المواطن للاستحقاق.
كيفية إضافة تابع في حساب المواطن
خطوات إضافة مستقل تابع للمستفيدين في حساب المواطن بالخطوات :
- يقوم صاحب الحساب بالدخول علي حسابه عبر بوابة موقع حساب المواطن.
- يختار ايقونة تفاصيل الطلب.
- منها يقوم باختيار بيانات التابعين.
- ثم يقوم بالضغط علي أيقونة إضافة تابع ” والأفراد المستقلين “.
- يستمر بعدها بتعبئة حقول بيانات التابع المراد إضافته.
- أخيراً يضغط زر إضافة ثم حفظ لإتمام العملية.
وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد استوفوا شروط حساب المواطن للفرد المستقل
وهذا وفق توجيهات موقع برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية ، حيث وضح مسؤولي حساب المواطن أنه يمكن لجميع المواطنين التسجيل.
من هم التابعين المستفيدين من دعم حساب المواطن ؟
برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من التعديلات ، و يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للأسر والتابعين علي الحساب لتشمل قائمة التابعين التالي :
- الزوج أو الزوجة لصاحب أو صاحبة الحساب.
- الأبناء ذكور وإناث داخل الأسرة حسب السن المحدد.
- الأبوين لصاحب أو صاحبة الحساب ممن يعولهم.
- شملت كذلك الأخ والأخ إن كانوا تحت اعالة صاحب الدعم إلي جانب أسرته.
- تشمل أيضاً المحتضنين من الأقارب بحكم محكمة.
- اليتامى من التابعين الجدد وفق الضوابط الجديدة بإثبات قانوني.
وقد بدأ برنامج حساب المواطن بتطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل المستندات المطلوبة لتسجيل حساب مواطن لفرد.
شكوي مدفوعات حساب المواطن
إن كنت أحد المستفيدين من دعم حساب المواطن وكان لديك دفعة حالتها ” مدفوعة” ولم تصل إلى حسابك ، عليك بتقديم شكوى مدفوعات في حساب المواطن كالآتي :
- أولاً عليك الدخول إلى حساب المواطن رابط تقديم شكوى مدفوعات والضغط على “حالة الاستحقاق” كما بالصورة.
- ثانياً تقوم بالضغط علي أيقونة “تقديم شكوى على الدفعة الحالية” في المدفوعات من خلال الدخول على حساب المستفيد المسجل.
- أو الضغط على “اضغط لمشاهدة الدفعات السابقة” في حال رغبتك تقديم شكوى على دفعات سابق.
- ثم عليك الضغط على “تقديم شكوى” على الدفعة المحددة.
- ثالثاً تقوم باختيار نوع الشكوى “دفعة لم تستلم” كما هو موضع بالصورة التالية :
- بعد ذلك سيظهر لك تعريف المرفقات المطلوبة وهي “كشف حساب” ، وعليك الضغط علي زر “استعراض الملف” لإرفاق كشف الحساب.
- أخيراً تقوم بالضغط علي إرسال الشكوى لإكمال إجراء تقديم شكوي المدفوعات.
وبذلك نكون وضحنا خطوات تقديم شكوى مدفوعات في حساب المواطن ، ويمكن الإطلاع علي كافة التساؤلات وحلولها عبر موقع المنصة وكل ما يخص شكوى المدفوعات بحساب المواطن.
حساب المواطن الدفعة 57 شهر أغسطس
أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن علي تويتر ، عن تفاصيل الدفعة الحالية 57 من دعم المواطن بالمملكة العربية السعودية كالآتي :
- الدفعة الحالية هي رقم 57 منذ بداية صرف الدعم.
- تعتبر الدفعة الخاصة بشهر أغسطس 2022 والموافق محرم 1444 هـ.
- اجمالي دعم المستحقين 3.6 مليار ريال سعودي.
- عدد المستفيدين من الدفعة الحالية 10.9 مليون مواطن مستحق وتابع.
- نسبة المستحقين من المسجلين بالبرنامج تعادل 76 %. وهم المكتملة طلباتهم هذا الشهر ومؤهلين.
- ويجب انا يقوم المواطنون بالافصاح عن دخولهم قبل اعلان نتائج الأهلية.
ودائما يكون موعد نزول دعم برنامج حساب المواطن للمستفيدين أيام 10 أو 11 من كل شهر حسب تصادفه مع عطلة رسمية ، وموعد الدعم لشهر اغسطس بدأ فجر اليوم 10/8/2022م ويستمر علي مدار ساعات اليوم.
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