نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل المستقلين للدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج حساب المواطن أحد البرامج الاجتماعية الرائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين علي مستوي المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم أجمع ، ويقدم البرنامج دعم مالي للأسر والأفراد المستحقين وفق خطوات ذكية وخطط محكمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه ، هذا وقد حصد البرنامج اشادة عالمية في تحقيق مستوي عالي للعادلة الاجتماعية لما يحققه من رفع لمعاناة المواطن في ظل برامج اصلاح اقتصادي تمر بها البلاد والعالم ، ويقدم برنامج حساب المواطن تسجيل المستقلين للدعم عن طريق خطوات سهلة وبسيطة نتعرف عليها من خلال فقرات مقالنا عن كيفية استفادة المستقل من دعم حساب المواطن وتمكين فرد مستقل من التسجيل في حساب المواطن اليوم.

حساب المواطن تسجيل المستقلين للدعم

يتساءل البعض عن طرق استفادة المستقل من دعم حساب المواطن ؟ والإجابة هي : يستطيع الأفراد المستقلون الاستفادة من دعم حساب المواطن بالمملكة بالطرق التالية :

يستطيع الفرد المستقل التسجيل بالمستندات التي تثبت استقلاله سكنياً مثل : عقد موحد من شبكة إيجار باسم المستفيد. صك ملكية لسكن خاص به. مشهد من اثبات سكن جامعي أو معهد أو كلية عسكرية.

يمكن للمستقل كذلك الانضمام كتابع علي حساب مستفيد رئيسي من الدعم.

وكانت أهلية استحقاق الدفعة 53 لشهر رمضان 1443 هـ قد صدرت مؤخراً.

خطوات إضافة مستند اثبات استقلالية

يقوم الفرد المستقل برفع مستندات اثبات الاستقلالية في حساب المواطن للفرد المستقل باتباع الخطوات التالية :

أولاً يقوم صاحب الطلب بالدخول إلي رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية. نضغط علي أيقونة دخول أعلي اليسار ، ثم يتم وضع اسم المستخدم وكلمة المرور. من القائمة الرئيسية نختار تفاصيل الطلب. من إدارة المرفقات نقوم برفع المستند الذي يثبت الاستقلالية كما بالفقرة السابقة. أخيراً نقوم بالضغط علي حفظ.

وإن لم يكن لديك حساب يمكن اتباع طريقة التسجيل في حساب المواطن وفق شروط حساب المواطن للاستحقاق.

كيفية إضافة تابع في حساب المواطن

خطوات إضافة مستقل تابع للمستفيدين في حساب المواطن بالخطوات :

يقوم صاحب الحساب بالدخول علي حسابه عبر بوابة موقع حساب المواطن. يختار ايقونة تفاصيل الطلب. منها يقوم باختيار بيانات التابعين. ثم يقوم بالضغط علي أيقونة إضافة تابع ” والأفراد المستقلين “. يستمر بعدها بتعبئة حقول بيانات التابع المراد إضافته. أخيراً يضغط زر إضافة ثم حفظ لإتمام العملية.

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد استوفوا شروط حساب المواطن للفرد المستقل

وهذا وفق توجيهات موقع برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية ، حيث وضح مسؤولي حساب المواطن أنه يمكن لجميع المواطنين التسجيل.

من هم التابعين المستفيدين من دعم حساب المواطن ؟

برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من التعديلات ، و يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للأسر والتابعين علي الحساب لتشمل قائمة التابعين التالي :

الزوج أو الزوجة لصاحب أو صاحبة الحساب.

الأبناء ذكور وإناث داخل الأسرة حسب السن المحدد.

الأبوين لصاحب أو صاحبة الحساب ممن يعولهم.

شملت كذلك الأخ والأخ إن كانوا تحت اعالة صاحب الدعم إلي جانب أسرته.

تشمل أيضاً المحتضنين من الأقارب بحكم محكمة.

اليتامى من التابعين الجدد وفق الضوابط الجديدة بإثبات قانوني.

وقد بدأ برنامج حساب المواطن بتطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل المستندات المطلوبة لتسجيل حساب مواطن لفرد.