بلينكن يبحث مع رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الرسمى اليوم، أن بلينكن و لوكوندى رحبا خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، بمواصلة المناقشات الثنائية والتى بدأت أمس الثلاثاء.

وقال "بلينكن": "أعلم أن لدينا جدول أعمال مهم للغاية حول مواضيع مختلفة تضم الأمن الغذائى والمناخ، بالإضافة للعمل على تحقيق السلام والأمن فى شرق الكونغو".

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن كافة القضايا التى ستتم مناقشتها تعكس عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بجولة فى افريقيا بدأها يوم الأحد الماضى، لتكون وجهته الأولى جنوب إفريقيا، ثم يتواجد حاليا فى جمهورية الكونغو الديموقراطية ثم ليتوجه أخيرا إلى رواندا، حيث تعد ثانى جولة لوزير الخارجية الأمريكى فى إفريقيا منذ تولى مهامه، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضى.