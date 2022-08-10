جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الرسمى اليوم، أن بلينكن و لوكوندى رحبا خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، بمواصلة المناقشات الثنائية والتى بدأت أمس الثلاثاء.
وقال "بلينكن": "أعلم أن لدينا جدول أعمال مهم للغاية حول مواضيع مختلفة تضم الأمن الغذائى والمناخ، بالإضافة للعمل على تحقيق السلام والأمن فى شرق الكونغو".
وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن كافة القضايا التى ستتم مناقشتها تعكس عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية.
ويقوم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بجولة فى افريقيا بدأها يوم الأحد الماضى، لتكون وجهته الأولى جنوب إفريقيا، ثم يتواجد حاليا فى جمهورية الكونغو الديموقراطية ثم ليتوجه أخيرا إلى رواندا، حيث تعد ثانى جولة لوزير الخارجية الأمريكى فى إفريقيا منذ تولى مهامه، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن يبحث مع رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية التعاون بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.