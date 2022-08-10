وزير الخارجية الأمريكى يتوجه إلى رواندا غدًا

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن بلينكن سيلتقى مع كبار المسؤولين والمجتمع المدنى لمناقشة التعاون بشأن الأولويات العالمية والإقليمية، بما فى ذلك إنهاء المرحلة الحادة من جائحة كورونا والاستثمار فى النظم الصحية ومعالجة أزمة المناخ.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أيضا أن يناقش وزير الخارجية الأمريكى دعم رواندا فى مجال الطاقة النظيفة والأمن الغذائى والإنتاج وإعادة البناء إلى عالم أكثر شمولية بالإضافة إلى العمل على نمو الاقتصاد والتنمية وتعزيز الديمقراطية والأمن واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة أقامت علاقات دبلوماسية مع رواندا منذ عام 1962 بعد استقلالها عن وصاية بلجيكا، حيث تسعى أمريكا لمساعدتها على تلبية احتياجات سكانها بما فى ذلك زيادة التماسك الاجتماعى فى بلد سلمى وديمقراطى وشامل يوفر الحكم الرشيد والبيئة المواتية للنمو الذى يقوده القطاع الخاص.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تساعد رواندا أيضا من خلال عدة برامج، بما فى ذلك المبادرات الرئاسية المختلفة مثل "قوة إفريقيا" و "ازدهار إفريقيا"، ومبادرة الرئيس الأمريكى لمكافحة الملاريا، وخطة الرئيس الأمريكى الطارئة للإغاثة من الإيدز "بيبفار"، بالإضافة إلى دعم أمريكا بتقديم أكثر من 147 مليون دولار من المساعدات الثنائية إلى رواندا فى السنة المالية 2021.