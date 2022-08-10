العالم اليوم - استئناف إمدادات النفط الروسي لسلوفاكيا عبر خط "دروجبا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:19 مساءً - استؤنفت شحنات النفط الروسي إلى سلوفاكيا يوم الأربعاء بعد قطعها بسبب العقوبات المفروضة على موسكو ولأسباب متعلقة بحقوق العبور عبر أوكرانيا، حسبما أعلنت مصفاة "سلوفنافت".

وصرح المتحدث باسم المصفاة، انطون مولنار، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "النفط الخام يصل مجددا الى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا ويفترض أن تستأنف الإمدادات غدا إلى المجر".

وكانت روسيا قالت إن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" قد توقفت منذ أوائل أغسطس، مما أحيا المخاوف بشأن نقص المعروض.

وقالت شركة "ترانسنفت" الروسية، التي تحتكر خط الأنابيب، إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر الخط، لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.

وذكرت مجموعة "إم.أو.إل" المجرية للطاقة أن تدفق النفط إلى وسط أوروبا عبر خط أنابيب "دروجبا" سيستأنف بعد فترة وجيزة، بعدما حولت المجموعة رسوم العبور عن استخدام القسم الأوكراني من الخط.