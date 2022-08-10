بينها الاردن .. تويتر يتعرض لعطل مؤقت في عدد من بلدان العالم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- تعرض موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء لعطل مؤقت في الاردن و بعض دول العالم. وأبلغ عدد من المستخدمين عن العطل في عدد من الدول دون رد من تويتر. و شكى المستخدمين من عطل لفترة من الوقت، لكنه عاد إلى طبيعته في هذه الأثناء .

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