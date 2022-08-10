نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السفير اليمني : الاردن كان ولا يزال رئة اليمنيين وعززنا علاقتنا ببروتوكول سياسي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج - شكر وزير خارجية اليمن الاردن الدكتور احمد بن عوض مبارك حكومة وشعبا للدور الذي يلعبه في الازمة اليمنية .

أضاف إن اليمن لن ينسى الدور الاردني عبر التاريخ وليس الآن فقط حيث كان الأردن ولا يزال رئة اليمنيين وإننا وقعنا أمس أول بروتوكول للتعاون السياسي ومكافحة الارهاب وأمن البحر الأحمر وإن العلاقات مع الأردن أكبر من اي بروتوكولات .

وكشف عن زيارة قريبة لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إلى الأردن .

وتوقع أن يكون هناك هدنة أممية ثالثة في اليمن لوقف اطلاق النار ، إلا أنه كشف بأنه لا ضمانات لهذه الهدن حيث وقعت خروقات كثيرة ، ورغم ذلك توقع أن يحدث تقدم في الملف السياسي ، متأسفا على أن العالم ينظر الى اليمن كمشكلة انسانية وهذا غير صحيح .

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في جمعية الشؤون الدولية في العاصمة عمان .