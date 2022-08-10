عاجل- التضخم فى الولايات المتحدة يتراجع إلى 8.5%.. والدولار ينخفض

جدة - نرمين السيد - أظهرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، تراجع التضخم السنوى فى الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 8.5% فى يوليو، وسط انخفاض أسعار الغاز وتذاكر الطيران، ليأتى بأقل من التوقعات التى أشارت إلى تراجع إلى 8.7%.





وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعا فى العقود الآجلة بعد الإعلان عن تراجع التضخم، كذلك انخفض الدولار الأمريكى فى أعقاب صدور تلك البيانات. يشار إلى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى، كان قد رفع سعر الفائدة خلال اجتماعاته الأربعة الماضية بزيادة قدرها ثلاثة أرباع نقطة فى كل من يونيو ويوليو الماضيين، وهى أول زيادات كبيرة بهذا الحجم منذ عام 1994، بينما تراهن الأسواق المالية على أن نظام الاحتياطى الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، إلى نطاق من 3.5% إلى 3.75%، ولكن سيتعين عليه فى النهاية خفض أسعار الفائدة بحلول الصيف المقبل لأن التجار يتوقعون أن تؤدى المعدلات الأعلى إلى حدوث ركود.

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