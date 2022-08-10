موسكو تعلق على دعوة كييف لفرض حظر جوى فوق محطة زابوروجيه

جدة - نرمين السيد - علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى التى وصفتها بـ"السخيفة" بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق محطة الطاقة النووية الأوكرانية فى زابوروجيه.





وقالت زاخاروفا، إنه بدلا من تصريحات فلاديمير زيلينسكى السخيفة بشأن منطقة حظر طيران فوق محطات الطاقة النووية الأوكرانية، ينبغى تنظيم تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأضافت: "نحتاج أن نبدأ بتفتيش المحطة، لكن على ما يبدو، سنبدأ الآن باجتماع لمجلس الأمن الدولى حول هذا الموضوع. كما تعلمون، من المقرر عقده فى 11 أغسطس بطلب من روسيا".

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