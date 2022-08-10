العالم اليوم - أسهم أميركا تقفز مع انحسار الرهان على زيادة حادة بالفائدة

انتم الان تتابعون خبر أسهم أميركا تقفز مع انحسار الرهان على زيادة حادة بالفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 04:22 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل حاد عند الفتح اليوم الأربعاء، مع إعلان بيانات أظهرت تباطؤ معدل التضخم في يوليو، وهو ما قلص رهانات المتعاملين على زيادة ثالثة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي عند الفتح 356.22 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 33130.63 نقطة.

وفتح مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" على ارتفاع 58.55 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 4181.02 نقطة، في حين تقدم مؤشر "ناسداك المجمع" 299.51 نقطة، أو 2.40 بالمئة، إلى 12793.44 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو تباطأ إلى 8.5 بالمئة، مقارنة مع 9.1 بالمئة في يوليو.

كما أن معدل التضخم على أساس شهري في يوليو، لم يشهد أي تغير عن الشهر السابق عليه، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 بالمئة في يونيو، نظرا للانخفاض الحاد في أسعار البنزين، مما قدم أول علامة بارزة على الشعور بالارتياح للأميركيين الذين عايشوا زيادة التضخم على مدار العامين الماضيين.

ورغم ذلك فإن معدل التضخم السنوي لا يزال عند أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما، ولا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرس ما إذا كان سيقرر زيادة أخرى كبيرة الحجم في سعر الفائدة في سبتمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن هناك حاجة إلى العديد من الانخفاضات الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين قبل أن يتخلى عن تشديد السياسة النقدية المتزايدة التي اتبعها لترويض التضخم الذي يبلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود.