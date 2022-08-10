ارتفاع جديد فى إصابات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و423 ألفا و998 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 92.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و34 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 680 ألفا و531 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 526 ألفا و826 وفاة.