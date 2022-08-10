العالم اليوم - أسهم شركات الرقائق تهبط بمؤشر "نيكي" الياباني

انتم الان تتابعون خبر أسهم شركات الرقائق تهبط بمؤشر "نيكي" الياباني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 03:21 مساءً - انخفض المؤشر "نيكي "الياباني، اليوم الأربعاء، متأثرا بتراجع أسهم شركات تصنيع الرقائق، بعد أن قادت شركة "ميكرون للتكنولوجيا" تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الليلة الماضية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تؤثر على وتيرة رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأغلق مؤشر "نيكي" على انخفاض بنسبة 0.65 بالمئة عند 27819.33 نقطة، كما انخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1933.65 نقطة.

وهبط سهم شركة "طوكيو إلكترون" لمعدات تصنيع الرقائق بنسبة 2.75 بالمئة، كما تراجع سهم "أدفانتيست" لتصنيع معدات اختبار الرقائق بنسبة 3.8 بالمئة.

وصعدت أسهم الشركات التي أعلنت عن أرباح قوية، فقفز سهم "سوميتومو فورستري" بنسبة 8.34 بالمئة، بعد أن توقعت شركة بناء المنازل أرباحا على مدار العام مقارنة مع تقديراتها المبكرة بتحقيق خسائر.

وارتفع سهم شركة "روهتو" للمستحضرات الدوائية 14.1 بالمئة بعدما رفعت شركة تصنيع الأدوية من توقعاتها للأرباح السنوية.

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة بشركة "نومورا" لتداول الأوراق المالية، إن السوق تجاوبت مع البورصة بتحقيق أرباح إيجابية.

لكنها قالت إن المستثمرين في حالة ترقب قبل عطلة محلية غدا الخميس وبانتظار بيانات التضخم الأميركية التي يمكن أن تحد من وتيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة.