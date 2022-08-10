وفاة الفنان الاردني داوود جلاجل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- توفي الفنان والممثل القدير داوود جلاجل، مساء الثلاثاء، وفق تصريح نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي .
ويعد داوود جلال أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفق وزارة الثقافة.
وللراحل مسلسلات وأعمال درامية مثل، "راس غليص"، و"جلوة راكان"، و"العقد الفريد"، وفي أعمال كوميدية مثل "العلم نور"، وله عمل موجه للأطفال وهو مسلسل "مدرسة الأستاذ بهجت".
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