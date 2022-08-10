إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بـ طولكرم

جدة - نرمين السيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، قرب مصانع "جيشورى" الكيماوية الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جنود الاحتلال أمطروا الشبان بقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، إضافة إلى مواطنين يقطنون فى الحى الغربى للمدينة، القريب من المكان. وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 7 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، كما أغلقت حاجز "الكونتينر" العسكرى، شمال شرق بيت لحم، والذى يفصل جنوب الضفة عن وسطها.

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