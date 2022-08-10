ترامب يدلى بشهادته اليوم.. ويؤكد: أنا وشركاتى نتعرض للهجوم

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب، فى منشور على منصته "تروث سوشيال": "سأواجه أسئلة مكتب المدعى العام فى نيويورك اليوم، نظراً لاستمرار أعظم مطاردة فى تاريخ الولايات المتحدة، أنا وشركاتى نتعرض للهجوم من كل الجهات".

وكان ترامب، قد أعلن عن مداهمة منزله فى ولاية فلوريدا من قبل موظفى مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى".

وقال ترامب، فى بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعى "تروث" التى يمتلكها: "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلى الجميل فى "مار ايه لاجو"، فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى".

ووصف ترامب المداهمة فى بيان مطول بأنها غير ضرورية، لافتا إلى أنه كان يتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميامى هيرالد".