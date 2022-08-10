عاجل- اتهام جديد من مجموعة السبع لـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة قالت إن روسيا تستخدم أكبر محطة للطاقة النووية فى أوكرانيا "كدرع نووى" من خلال نشر قوات هناك، مما يمنع القوات الأوكرانية من الرد على النيران ويخاطر بحدوث حادث نووى مروع.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن واشنطن "قلقة للغاية" من أن مصنع زابورجيه، الذى اتهمت روسيا بإطلاق قذائف بالقرب منه بشكل خطير فى مارس، أصبح الآن قاعدة عسكرية روسية تستخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية القريبة.
وأكد بلينكن إن تصرفات روسيا تجاوزت استخدام "الدرع البشرى" واصفا إياه بـ "الدرع النووى".
فيما نفت روسيا بشكل قاطع اتهامات وزير الخارجية الأمريكى، قائلة إنه لا توجد قوات عسكرية فى محطة زابوروجيه، إنما هناك عدد محدود من العسكريين لضمان سلامة المحطة.
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