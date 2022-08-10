العالم اليوم - ناد إنجليزي يقدم مبادرة للمصلين المسلمين في مباراته القادمة

انتم الان تتابعون خبر ناد إنجليزي يقدم مبادرة للمصلين المسلمين في مباراته القادمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:17 مساءً - ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة الرابطة الإنجليزية، أعلن "بلاكبيرن روفرز" توفير مصلى لجماهيره المسلمة لتأدية الصلاة، في اللقاء الذي سيجمع الفريق مع "هارتلبول يونايتد"، مساء الأربعاء.

وأصدر النادي بيانا رسميا نشره على "تويتر"، أعلن فيه عن توفير مصلى للجماهير المسلمة، حيث يتقاطع موعد المباراة مع توقيت صلاة المغرب.

وسبق "لبلاكبيرن" أن فتح ملعبه لأداء المسلمين صلاة عيد الأضحى، قبل أن يتراجع عن هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مخصصا حديقة جانبية للملعب لأداء الصلاة.

ويتصدر "بلاكبيرن روفرز" جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط.