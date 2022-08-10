نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن moe.gov.ye بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم اليمني في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن حيث يتطلع عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات اليمنية في هذا التوقيت الى التعرف على نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن 2022، لكي يتم الاطمئنان على المعدلات والنتائج الخاصة بجميع الطلاب بعد انتهاء امتحانات الدور الأول الثانوية العامة خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الفترة الأخيرة، وسوف نرصد من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022
نتائج الثانوية العامة اليمينة 2022 كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن كافة التفاصيل الخاصة بالإعلان عن نتيجة امتحانات طلاب الثانوية العامة في اليمن بجميع المحافظات بشكل عام، حيث أشارت الوزارة رسميا بأن نتيجة امتحانات الطلاب سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تم الانتهاء مأعمالال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، ومن ثم بدأت أعمال رصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب في مختلف المدارس، حيث تعلن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وقد أكدت بعض المصادر رسميا بالوزارة بأن معدلات نتائج الخاصة بالطلاب قد جاءت على نحو مرتفع هذا العام بالمقارنة بالسنوات الماضية، ومن المقرر ان تعلن النتيجة ليتم استخراجها إلكترونيا باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب عبر موقع الوزارة.
رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن
ويمكن ان يتم الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لجميع المحافظات في اليمن باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الولوج مباشرة الى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- بعد ذلك يتم اختيار الدخول الى الخدمات الالكترونية المتاحة من خلال الموقع.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة الطلاب الثانوية العامة في اليمن.
- بعد ذلك يتم اختيار ادخال الاسم الخاص بالطالب ومن ثم يتم ادخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك.
- ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب بشكل صحيح ومن ثم سوف تظهر نتيجة الطالب والتي تتضمن المعدل والدرجات الخاصة بالطالب.
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