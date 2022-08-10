وزير الدفاع الأمريكى: نتطلع للعمل مع فنلندا والسويد فى حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوستن، أن واشنطن تتطلع للعمل مع فنلندا والسويد فى حلف الناتو، مشيرا إلى أن الاعتداء على أى عضو فى الحلف هو بمثابة اعتداء على كامل الأعضاء، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى صادق على بروتوكولى انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى وقت سابق. كما صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ30 فى الحلف.