نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول وخطوات الحصول عليها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏قام عدد كبير للغاية من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن رابط استعلام نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول، حتى يتمكنوا من التعرف على النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت باستقبال مجموعة كبيرة جداً من طلبات الاعتراض على نتيجة الدور الأول للصف الثالث المتوسط 2022، وقد تم البحث عن نتيجة هذه الطلبات برقم الجلوس بعد إعلان وزير التربية والتعليم العراقي عن ظهور النتائج، وإمكانية الحصول عليها من موقع وزارة التربية والتعليم.

‏رابط استعلام نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول

‏من الجدير بالذكر أن تكلفة التقديم على طلب الاعتراض وصل إلى 3000 دينار عراقي على كل مادة، مع العلم أنه يتم الآن مراجعة كافة الطلبات على اعتراضات المواد، حتى تتمكن الوزارة من الإعلان على النتيجة لكافة الطلاب، مثلما تم بالضبط في الدور الأول من الصف الثالث المتوسط، والتي تم الإعلان عنها رسمياً في أول أيام عيد الأضحى المبارك برقم الطلب أو البحث عنها من خلال الرقم الامتحاني والاسم الرباعي للطالب، ومن الجدير بالذكر أن الصفحة الإلكترونية التي يتم الدخول عليها تتضمن على نتائج اعتراض الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق للدور الأول والثاني والثالث بكافة المناطق والمدن العراقية.

‏خطوات الحصول على نتائج اعتراض الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن وجود مجموعة بسيطة من الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على نتائج اعتراض الصف الثالث المتوسط دور أول، وذلك من خلال ما يلي:

‏الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية. ‏النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب والموجودة في الصفحة الرئيسية. ‏الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط. ‏تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب، من الرقم الامتحاني والاسم الرباعي والمحافظة التابع لها واسم المدرسة. ‏وأخيراً نقوم بالنقر على زر عرض النتائج حتى تظهر النتيجة أمامكم بالضبط، والتعرف على حالة الطالب من تقديم الاعتراض.

‏هناك مجموعة كبيرة من المحافظات التي تم الإعلان عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الأول فيها، ومن أهمها ديالي، نينوي، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3، النجف، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، واسط، أربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى.