الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات قادة الاحتلال بشأن قتل المدنيين

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التى تصدر عن قادة الاحتلال للتفاخر بالقوة العسكرية والإصرار على قتل المدنيين، والتى كان آخرها تصريحات وزير حرب الاحتلال، الذى يواصل تهديداته بارتكاب المزيد من الاغتيالات والقتل والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين.





وأشارت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء- إلى جريمة إعدام الشهيد الفتى مؤمن جابر (16 عاماً) فى الخليل، واعتبرتها امتداداً لجرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطينى والتى تتم بتعليمات مباشرة من المستوى السياسى فى دولة الاحتلال التى تسهل على الجنود إطلاق النار على الفلسطينى بهدف القتل دون أن يشكل أى خطر على حياتهم، ما حولهم إلى آلات متحركة للقتل. وأكدت أن مسلسل جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى عابر للحكومات الإسرائيلية ولجميع المراحل السياسية ويهدف بالأساس إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتهويد المساحة الأكبر منها وتخصيصها كعمق استراتيجى للاستيطان وحل مشاكل دولة الاحتلال المختلفة على حساب الشعب الفلسطينى ومستقبل أجياله، فى تذكير إسرائيلى رسمى لجميع الأطراف بأن برامج حكومات دولة الاحتلال المتعاقبة لا يوجد فيها بند يتعلق بالسلام مع الفلسطينيين أو حل الصراع بالطرق السياسية.

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