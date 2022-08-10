الأمطار تقتل 14 شخصا فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الأربعاء، أن الأمطار تسببت فى سيول جارفة بفعل منخفض جوى، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الضحايا منذ بدء السيول فى اليمن الشهر الماضى إلى 59 شخصا.

وقال مسؤول محلى فى صنعاء إن "السيول والأمطار تسببت فى تهدم عدد كبير من المنازل والمبانى الطينية، وانسداد قنوات تصريف المياه".

وأوضح أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا فادحة بنحو 500 منزل أثرى فى صنعاء القديمة المدرجة فى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمى، كما توقفت حركة السيارات والمركبات العامة فى عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية والأنفاق والجسور التى غمرتها مياه الأمطار.