روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بسبب قصف محطة زابوروجيه

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر فى بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة فى تصريحات للصحفيين - إن "روسيا طلبت إحاطة لمجلس الأمن الدولى بعد ظهر 11 أغسطس، فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة التى شنتها أوكرانيا على محطة زابوروجيه النووية وعواقبها الكارثية المحتملة".

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا طلبت مشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الذى من المقرر أن يقدم تقريرا حول هذه القضية.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت ضربات متكررة تستهدف محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه، وهى أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا بها ستة مفاعلات عاملة.