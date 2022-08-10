العالم اليوم - "السيادي السعودي" يستثمر 1.3 مليار دولار في 4 شركات مصرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 11:20 صباحاً - في أول صفقاتها بالسوق المصرية، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، بحسب بيان من صندوق مصر السيادي، اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب أقليه فيها هي: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وذكر البيان أن الصفقة تأتي تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، والتي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر.

وقال صندوق الاستثمارات العامة إن قطاعات الاستثمار التي ستعمل فيها الشركة تشمل البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية.

وفي مارس الماضي، وقعت مصر على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصر والسعودية وقعتا في يونيو الماضي 14 اتفاقية بينهما باستثمارات حوالي 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.