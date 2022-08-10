العالم اليوم - بالفيديو.. شجاعة شرطية تنقذ امرأة مسنة وابنها بمحطة قطار

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. شجاعة شرطية تنقذ امرأة مسنة وابنها بمحطة قطار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 11:20 صباحاً - تمكنت ضابطة في قوة حماية السكك الحديدية، بمحطة بانكورا غرب البنغال، من إنقاذ حياة امرأة مسنة وابنها، حاولا الصعود بالقطار بعد تحركه، ما أدى إلى انزلاقهم بشكل خطير.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة السكك الحديدية، الضابطة وهي تنقذ حياة المسنة وابنها بسرعة كبيرة، بينما شوهد الناس يركضون باتجاه موقع الحادث مذعورين.

ووجهت الوزارة بأهمية توخي الحذر، وعدم الإقدام على الصعود أو النزول من القطار قبل توقفه بالكامل لما لذلك من مخاطر على حياة الناس، وفقما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس".

وانتقد العديد من مستخدمي "تويتر"، محطات السكك الحديدية بسبب تكرار مثل هذه الحوادث، وطالبوا بإيجاد حلول خوفا من وقوع حوادث مأساوية.