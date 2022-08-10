بدون إيداع أول قسط أستلم تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بإجراءات ميسرة

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عمر شويل - جدة بدون إيداع أول قسط أستلم تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة ، يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء المالية والشرائية وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة ومتطلبات غير معقدة ، حيث جاء هذا المنتج ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية التي عليها بحث كبير من قبل الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية.

تمويلك نقدى بدون إيداع أول قسط وبدون كفيل أو تحويل الراتب

تمويل فورى بدون تحويل الراتب وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم الحلول التمويلية التي توفرها شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية يمكن أن يحصل عليها العميل من خلال إجراءات سريعة وسهلة من أجل تحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية بالمملكة ، كما وفرت شركة النايفات للتمويل العديد من خيارات السداد والتي يمكن أن يستفيد بها العميل في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة علي دفعات شهرية ثابتة ومجدولة.

ما هى المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل ؟

وفرت شركة النايفات للتمويل العديد من المزايا المتنوعة والمتميزة التى يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي.

قامت شركة النايفات للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي من خلال تمويل شركة النايفات لقطاع الأفراد.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج.

100 ألف ريال سعودي هو مبلغ التمويل الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

تمتلك شركة النايفات للتمويل موقع إلكتروني رسمي علي شبكة الإنترنت ، والذي يمكن أن يتعرف العميل من خلال هذا الموقع علي المزيد من العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى شركة النايفات للتمويل والذي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد حتي 5 سنوات.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية.

أهم شروط تمويل الأفراد بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل