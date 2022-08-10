نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج حركة النقل الداخلي ١٤٤٤ للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الداخلي ١٤٤٤ للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد سيتم الإعلان عنها غدًا الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 الموافق 13 محرم 1444هـ، وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية حيث يتم الاستعداد من قبل إدارات التعليم بالمملكة لإعلان نتائج حركة النقل الداخلي عبر منصة نظام نور الإلكترونية noor.moe.gov.sa وسيتاح الاستعلام عبر المنصة بدءًا من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت القادم الموافق 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444هـ، ولمعرفة مستجدات حركة النقل الداخلي والاستعلام بإمكانك الولوج لموقع نور واتباع الخطوات التالي ذكرها.

رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي ١٤٤٤ للمعلمين والمعلمات بالسعودية

إضافة لما سبق ذكره فبإمكان المتقدمين والمتقدمات من معلمي مدارس المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي ١٤٤٤ من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

بادئ ذي بدء القيام بالدخول لرابط المنصة الإلكترونية الرسمية نظام نور.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتعبئة البيانات بشكل دقيق.

يلي ذلك الولوج إلى أيقونة خدمة شؤون المعلمين.

سيظهر أمامك على الشاشة خانتين أحدهما حركة النقل الداخلي ، والأخرى حركة النقل الخارجي قم بالنقر على أيقونة النقل الداخلي.

، والأخرى قم بالنقر على أيقونة قم بكالنقر على خانة استعلام النقل الداخلي ، وكتابة رقم الطلب المقدم للنقل الذي احتفظت به مسبقًا أثناء التقديم.

، وكتابة رقم الطلب المقدم للنقل الذي احتفظت به مسبقًا أثناء التقديم. في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة نتيجة حركة النقل الداخلي 1444.

كذلك وجب التنويه أن بإمكان المعلم أو المعلمة تقديم اعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور خلال يومين من تاريخ إعلان النتائج.

فوائد حركة النقل الداخلي للعملية التعليمية بالمملكة ١٤٤٤

في نفس السياق السابق ذكره فوفق رؤية المملكة 2030 والاهتمام بالقطاع التعليمي بالمملكة، قامت وزارة التعليم بتحديث وتفعيل حركة النقل الداخلي لمساعدة المعلمين والمعلمات للانتقال من مدرسة بعيدة عن مقر سكنهم إلى أخرى قريبة من سكنهم، خاصة في الحالات التي يكون فيها دوام المدارس حضوريًا وفق جدول ملزم للمعلم وبناء عليه تبدأ معاناة المعلمين في الانتقال يوميًا، لذا تعود حركة التنقلات الداخلية المرنة بالنفع على العملية التعليمية بالسعودية حيث تهيئة بيئة مناسبة لمنسوبي التعليم لتقديم ما لديهم من عطاء علمي.

نتائج حركة النقل الخارجي بالسعودية 1444

في الختام وجب التنويه أنه تم الإعلان نتائج حركة النقل الخارجي الشهر الماضي لأكثر من 33.900 ألف معلم بالمملكة، فق معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة من خلال رسالة نصية عبر نظام نور التابع وزارة التعليم السعودية مفادها “مبروك تم نقلك”، وهي ما أنهت معاناة المعلمين اجتماعيًا وعلى المستوى الشخصي، إضافة لما عاد من نفع على تقدم القطاع التعليمي بالمملكة.