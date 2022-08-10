تقديم إعتراض على الأهلية حساب المواطن ca.gov.sa إستعلام حساب المواطن برقم الهوية

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عمر شويل - جدة تقديم اعتراض علي الاهلية حساب المواطن، تم الإعلان منذ قليل عن نتائج الأهلية الخاصة في الدورة السابعة والخمسون والتي سوف يتم الصرف من اليوم العاشر من شهر أغسطس ٢٠٢٢، ويمكن تقديم إعتراض على حساب الأهلية بسبب عدم قبول الكثير في هذه الأهلية للدورة الحالية، حيث تم التوضيح من قبل خادم الحرمين الشريفين عن تقديم زيادة في هذه الدورة مما سبب في كثير من المواطنين الذين لم يتم قبولهم في هذه الدورة في تقديم إعتراض.

تقديم إعتراض على الأهلية حساب المواطن

يمكن تقديم إعتراض حساب المواطن للذين لم يتم قبولهم في هذه الدورة مع الزيادة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين عن طريق :

يتم الدخول على الموقع الخاص بحساب المواطن.

نقوم بإختيار الخانة الخاصة بالدورة الأهلية.

يجب معرفة حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض في الدورة الأهلية.

نقوم بإختيار خانة الإعتراض على الدورة الأهلية.

يتم رفع المستندات التي توضح أهلية المتقدم في الدورة.

والضغط على طلب الإعتراض في الدورة.

كم مدة دراسة الأهلية والبت في طلب الإعتراض؟

يتم تقديم الإعتراض على حساب المواطن للذين لم يتم قبولهم في الدورة الأهلية مع المستندات التي تثبت أهلية المتقدم ومعرفة سبب الرفض في هذه الدورة ومدة دراسة الطلب :

بعد تقديم طلب الإعتراض يتم دراسة الطلب حوالي خمسة عشر يوم إلى تسعين يوماً وفي حالة كان المتقدم يستحق هذا الدعم سيتم صرف جميع المبالغ المتأخرة مع الشهر الجديد عند الصرف.

إستعلام حساب المواطن برقم الهوية

يمكن لجميع المتقدمين في هذه الدورة الأهلية الإستعلام عن الحالة الأهلية في حساب المواطن عن طريق الخطوات التالية :

نقوم بالدخول على موقع حساب المواطن

يتم إختيار خانة دراسة الأهلية الخاصة بالمتقدم وتحديد الحالة.

سوف تظهر النتيجة للمتقدم إذا كان مؤهل للدورة أو لم يتم قبوله وغير مؤهل.

إذا تم قبول المتقدم في الدورة سيتم معرفة المبلغ الذي سيتم صرفة في يوم عشرة من شهر أغسطس.

وفي حالة لم يتم قبوله يتم تقديم إعتراض كما ذكرنا في الخطوات السابقة.

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائج التأهل للدفعة 57 أغسطس 2022 ومحرم 1444 عبر موقع حساب المواطن حيث اعلن المتحدث الرسمي برنامج حساب المواطن المواطنين الراغبين في التسجيل إلى التقديم عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة المتقدمين الذين تم الانتهاء من طلباتهم قبل 16 يوليو.

حاسبة حساب المواطن يمكن لأي شخص الاستعلام عن أهليته لبرنامج حساب المواطن من خلال حاسبة حساب المواطن والتي تمكنه من معرفة القيمة التقريبية لأهليتة باستخدام حاسبة الدعم عبر رابط حاسبة حساب المواطن واتبع الخطوات التالية افتح بوابة حساب المواطن اضغط على الحاسبة التقديرية سيظهر لك مبلغ الاستحقاق التقديري حدد حالتك في الخيارات ثم اضغط على ايقونة أحسب.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين وجاري الايداع، ونبهت الوزارة بأن عندما يتم الايداع سوف تصل رسالة تأكيد الايداع عبر جوال المستفيد، وجدير بالذكر ان يمكنكم أيضا تسجيل جديد في حساب المواطن لأول مرة وهذا عبر الموقع الالكتروني لحساب المواطن.