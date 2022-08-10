نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ساعات من صرف الدفعة 57 تعرف على رقم شكاوى حساب المواطن 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم شكاوى حساب المواطن 2022 انطلاقآ من حرص حكومة المملكة العربية السعودية في وجود العديد من الإصلاحات داخل المملكة في العديد من المجالات، جاء اهتمامها بالمواطن السعودي وما يتحمله من تباعات بعد أحداث هذه الصلاحيات والتي انعكست بدورها علي مستوي معيشته خاصة المواطن صاحب الدخل المادي المحدود، والذي اصبح يعاني من ارتفاع مستويات المعيشة بصورة ملحوظه لذا وضعت الحكومة نظام يخصص موارده للدعم الفئات المستحقة، وجاء برنامج حساب المواطن وعند وجود أي شكاوى تتعلق برقم الحساب حددت الحكومة الرقم المخصص لتلقي الشكاوى من قبل إدارة البرنامج.

رقم شكاوى حساب المواطن 2022

هناك مجموعة من الأرقام وضعت من قبل إدارة البرنامج لتلقي كافة شكاوى المواطنين وكيفية تقدمها للشكوي.

يتم صرف دعم ومخصصات برنامج حساب المواطن في صورة دفعات شهرية مستحقة للفئات المستفيدة والمقررة سلفا، ومع بداية البرنامج وانطلاقه يجد المواطنين الكثير من الشكاوى التي تواجههم حتي يحصلون علي الدعم المستحق، أن الرقم المخصص لتلقي الشكاوى يتيح لأي مواطن تقديم شكواه وأي استفسارات يجدها أو أي اعتراض، وتقوم إدارة البرنامج بتلقي كافة الشكاوى المرسلة إليها ودراستها للرد عليها بصورة مناسبة استجابة لطلب المواطن والرقم المخصص للاتصال والتواصل مع الإدارة في المملكة هو (19912 ).

خطوات لتقديم شكاوي حساب المواطن

حددت إدارة البرنامج مجموعة من الخطوات الأساسية التي يستطيع أي مواطن تنفيذها وصولا لإدارة البرنامج لضمان وصول شكواه للإدارة ودراستها والرد عليها حتي يتم وصول الدعم في وقته المحدد وهذه الخطوات هي :

أولي هذه الخطوات استخدام رقم الشكاوى المخصص وهو (19912 )

يقوم المواطن بالاتصال والزي مسجل اسمه لدي البرنامج بالفعل.

يتم الاتصال في الوقت المحدد من قبل البرنامج وليس علي مدار اليوم.

الأيام المخصصة للاتصال هي ( الأحد – الاثنين – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس ) علي أن يتوقف الاتصال يومي الجمعة والسبت.

يكون الاتصال علي إدارة البرنامج من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة العاشرة مساءا.

يستطيع المواطن الاتصال فجميع المكالمات مجانية.

طرق التواصل مع حساب المواطن

هناك العديد من البدائل المتاحة من قبل برنامج حساب المواطن للتواصل مع المواطنين برقم الرقم المجاني ومن هذه البدائل :

زيارة الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن علي تويتر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة الواحدة ظهرا حتي الساعة الحادية عشر مساءا.

تصفح البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن

الاستفادة من خدمات البرنامج حيث يتيح خدمة “صوتك مسموع“

الدفعة 57 حساب المواطن

ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع الدعم الخاص بحساب المواطن في حسابات المستفيدين، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل من جديد في البرنامج، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم تبعا للقرارات الملكية التي تم إصدارها من قرابة الشهر، بفتح باب التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن بعد ان تم إيقاف التسجيل لقرابة العامين.

صرف الدفعة 57 حساب المواطن

أودع حساب المواطن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 10 أغسطس الدفعات الخاصة بهذا الشهر للأفراد المستفيدين من البرنامج، والذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالأهلية، التي تم الإعلان عنها من قبل البرنامج عبر الصفحة الخاصة بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفي حالة وجود أي شكوى يمكن التواصل عبر أحد المنصات التي ذكرناها أعلاه ل تقديم شكاوى حساب المواطن 2022.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض رقم شكاوى حساب المواطن 2022 حتى يمكنكم التواصل مع البرنامج في حالة وجود أي استفسار أو شكوى.