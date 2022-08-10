نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير عبد العزيز بن فهد يقدم مساعدات مالية فورية للمحتاجين 2022 طرق التواصل مع مؤسسة فهد وكتابة الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنتشرت في المملكة العربية السعودية المؤسسات الخيرية التي تعمل على تقديم المساعدات الخيرية للمواطنين السعوديين وغيرهم من المقيمين، ومن ضمن تلك المؤسسات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية والتي تقدم مساعدات مالية وعلاجية وغيرها من المساعدات العينية الأخرى، تلك المؤسسات التي قدمت الكثير من الخدمات والمساعدات لنسبة كبيرة من المواطنين، ولذلك أصبح عدد كبير الآن يبحث عن طرق التواصل مع مؤسسة فهد بالإضافة للبحث عن الطريقة الصحيحة لكتابة طلب المساعدة والشروط اللازم توافرها للموافقة على الطلب، كل تلك الأمور وأكثر من ذلك سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

أهداف مؤسسة الملك فهد الخيرية

تنوعت أهداف المؤسسة مما جعلتها واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية داخل السعودية، والتي تتمثل في:

الشؤون الإسلامية: والتي تختص بإنشاء المساجد والمراكز الإسلامية.

أهداف تعليمية: من خلال التواصل مع مراكز البحث العلمي وتعزيز رسالتها وتقديم المساعدات المطلوبة لها.

أهداف إجتماعية: وتتمثل في إنشاء المساكن للمحتاجين وجعم المشاريع الإسكانية، وكفالة الاسر المحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدة الغارمين والمعسرين وكفالة أسرهم.

أهداف صحية: وتتمثل في إنشاء المرافق الصحية، وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمحتاجين داخل السعودية وخارجها.

الأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسسة فهد الخيرية

الزواج الخيري: وتقدم المؤسسة من خلاله مبلغ 20 ألف ريال سعودي للمقبلين على الزواج. برنامج طموح: وفيه تقوم المؤسسة بتأهيل طلاب الثانوية ومساعدتهم في اختيار التحصص الجامعي المناسب لهم. سقيا الفهد: وتعمل المؤسسة فيه على توزيع ما يقارب 300 ألف عبوة مياه سقيا على المساجد. دعم الجمعيات الخيرية الموجودة داخل السعودية وتقديم المساعدات اللازمة لها.

طريقة كتابة طلب مساعدة والتواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية 2022

أولاً يتم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية من خلال موقع الرسمي لها، أو عن طريقة عنوان المؤسسة وهو: 38 المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتتمثل الصيغة الصحيحة في كتابة طلب المساعدة كما هو موضح في التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد

الدعاء لوالد الأمير رحمه الله

أقدم لكم طلب مساعدة “ذكر نوع المساعدة المرغوب فيه” وأتمني من سيادتكم النظر إلى وضعي والتعاطفي معي.

وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضل بقبول فائق الأحترام

الأسم كامل/………

العنوان بالتفاصيل/………

رقم الهاتف/……..

ملحوظة التأكيد من صحة البيانات المقدمة وخاصة رقم الهاتف لتواصل مع المواطن والرد على طلبه.

شروط الحصول على مساعدة فورية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد