إجراء أمريكى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الأمريكية - فى بيان، أن الألغام تمنع الوصول إلى الأراضى الزراعية الخصبة وتؤخر جهود إعادة الإعمار، كما تعيق عودة النازحين إلى ديارهم، إضافة إلى استمرارها فى التسبب بقتل المدنيين.

وكان وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة كولين كال، قد أعلن أمس أن الولايات المتحدة أرسلت صواريخ مضادة للإشعاع إلى أوكرانيا، وهى المرة الأولى التى تعترف فيها الوزارة بإرسال الصواريخ.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضى، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 270 مليون دولار لأوكرانيا، وستتضمن أنظمة صواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيرة تكتيكية إضافية.