الصين.. أول تهديد باستخدام القوة ضد تايوان

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الصينية، إن محاولات تحقيق استقلال تايوان ستدفعها إلى الهاوية، مؤكدة أن تايوان ستتمتع بمستوى عال من الحكم الذاتى إن توحدت مع بكين.

وأضافت، نحتفظ بحق الرد على استفزازات مؤيدى استقلال تايوان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان الجيش الصينى، قد أعلن الإثنين، استمرار المناورات العسكرية التى يجريها فى محيط جزيرة تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايبيه.

وقال جيش التحرير الشعبى الصينى، إنه مستمر فى شن هجمات ضد الغواصات وإجراء غارات بحرية على الرغم من أن الموعد المقرر لانتهاء تلك المناورات كان الأحد.

وتجرى الصين تدريبات عسكرية فى مناطق محيطة بتايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايبيه والتى حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.