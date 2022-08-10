عاجل- الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا بـ مطار شارل ديجول

جدة - نرمين السيد - وتشهد فرنسا العديد من حوادث الطعن والتى كان آخرها الشهر الماضى، إذ قتل شخص يبلغ من العمر 45 عاما جراء عملية طعن بسكين فى أحد شوارع الدائرة الـ 19 بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأعلنت النيابة العامة فى العاصمة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية - أنه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 20 عاما يشبه فى ارتكابه هذه العملية، وتم احتجازه بالحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات.
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