نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن المجاني .. أرقام الشكاوى حساب المواطن ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر رقم حساب المواطن من احد وسائل الاتصال المباشر مع افراد الدعم ، للاستفسار او تلقي الشكاوى، وكذلك لتقديم الاعتراض في حالة قفل حساب المواطن او ايقاف الدعم، ويأتي هذا لحرص حساب المواطن على اتاحة سبل الراحة للمستفيدين من الدعم، حيث يمكنك الاتصال على الرقم الخاص بالبرنامج، لتصل إلى حل لمشكلة التي تعاني منها، وذلك من ابرز أهداف البرنامَج؛ الذي يعمل على توفير الدعم، ومساندة الأسر الاكثر احتياجًا.

رقم حساب المواطن المجاني

رقم حساب المواطن حتي يتحقق التفاعل المباشر بين خدمة العملاء حساب المواطن والمواطنين تم وضع رقم حساب المواطن المجاني، يعمل على مدار الأسبوع، وذلك لتقديم الشكاوي في حالة إذا واجهة المواطن نقص في الدفعات النقدية، أو وجد الحالة غير مؤهل، لذلك عليه في هذه الحالة الاتصال على الرقم الموحد؛ للاستعلام عن أسباب ايقاف الحساب، وما هي الكرق المتاحة لتشغيله من جديد، كما يقدم الدعم الفني الاقتراحات التي تعمل على تحسين الاستفادة الكاملة، حتى ترضي جميع المواطنين.

أرقام الشكاوى حساب المواطن

ليست فقط تلك سبل التواصل على رقم حساب المواطن المجاني فقط، بل أنه تم وضع 4 قنوات للاتصال وتقديم الشكاوى الرقم الموحد:

• رقم الاتصال من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة8 صباحًا حتى 8 مساءً.

• صوتك مسموع تلك القناة على مدار الساعة تستقبل الشكاوى والاقتراحات لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

• الحساب الرسمي يقوم بخدمة المستفيدين يوميًا في المواعيد المعلنة.

• أو من البوابة الإلكترونية حساب المواطن ca.gov.sa على مدار اليوم.

برنامج حساب المواطن الجديد

أصدرت القيادة السياسية قرار بإعادة فتح حساب المواطن للمواطنين الغير مستفيدين، وذلك بعد فترة من الإيقاف والتي استمرت لمدة وصلت إلى عامين، حيث تم ايقاف التسجيل جديد منذ دفعة شهر مارس عام 2020 رَقَم 28، ليكون الدعم قاصرًا المستفيدين المعلنين فقط، وتم رفع التعليق في يوليو 2022 بعد اوامر الملك سلمان بن عبد العزيز، ليس هذا فقط، بل قرر صرف الدعم الاضافي الذي يصل قيمته بحوالي ثماني مليار ريال يستفيد منه المواطن من حساب المواطن لعام 1443، وبالفعل استقبلت البوابة الإلكترونية منذ هذا الوقت العديد من الطلبات للتسجيل في حساب المواطن، وتمت اعادة البرنامَج مع تذكير المواطنين بكافة الشروط ومعايير الأهلية.