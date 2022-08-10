نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول وخطوات الحصول عليها من المواقع الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏هناك عدد كبير للغاية من الطلاب وأولياء الأمور الذين يقومون بالبحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، والذي تم الإعلان عن أنه سوف يكون في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس القادم وتم الإعلان عنها بالفعل يوم السبت الماضي بناءً على تصريحات وزارة التربية والتعليم على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

‏رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

‏هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها حتى تتمكن من الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، والتي تتمثل في ما يلي:

‏الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. ‏تسجيل بيانات الطالب التي تتمثل في رقم الجلوس، ثم يتم النقر على أيقونة عرض النتيجة. ‏سوف تظهر أمامكم نتيجة الطالب بالأرقام والدرجات في كافة المواد مفصلة. يمكنكم أيضاً طباعة النتيجة من خلال أيقونة الطباعة الموجودة في أسفل الشاشة.

‏جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

‏قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 والذي من المقرر أن يتم عقده في شهر أغسطس القادم بعد ظهور النتيجة، وأكدت على أن بداية الامتحانات سوف تكون في يوم 20 أغسطس، على أن تنتهي في يوم 30 أغسطس، ومن الجدير بالذكر أن التظلمات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة سوف يتم بدء التقديم عليها بعد 15 يوم من إعلان النتيجة، ‏ومن الجدير بالذكر أن عملية التصحيح الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تمر بمجموعة متعددة من المراحل، التي تتطلب لإجراء مجهود كبير من القائمين عليها، نظراً لأنها تتم بصورة إلكترونية لحوالي 750,000 طالب في كافة المواد الدراسية، ‏مع مراعاة الدقة في كل مرحلة منها حتى لا ينتج عنها أي خطأ على الإطلاق ويحصل كل طالب على حقه.

‏نتيجة الثانوية العامة

‏أكد المسؤولين عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 أنها مختلفة عن الأعوام السابقة، نظراً لأنها تعمل على عكس قدرات الطلاب الحقيقية، حيث أن الامتحانات حرصت على مخاطبة القدرات العقلية الخاصة بالطلاب وليس التلقين والحفظ، وذلك بناءً على تصريحات أساتذة طرق التدريس والمناهج في جامعة عين شمس، كما أنه تم التأكيد على أن النتيجة سوف تقوم بعكس مهارات الطالب الحقيقية والتعرف على مستواه في مختلف المواد الدراسية، وهو من أهم المتطلبات الأساسية في عملية التعليم وسوق العمل بعد ذلك.