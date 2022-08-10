نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 1444 عبر بوابة ابشر المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 1444 هو نظام إلكتروني آمن، يديره موظفو المرور بوزارة الداخلية، ويهدف إلى تقليل نسبة المخالفات المرورية بين المواطنين السعوديين، كما أنه تابع لوزارة الداخلية يوفر للمواطن السعودي العديد من الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية لتجنب إرهاق المواطنين لمغادرة منازلهم والذهاب إلى مؤسسات إدارية مختلفة، نجد أن أبشر يسمح للمواطنين السعوديين بالتعرف على المخالفات المرورية إلكترونيًا مما ساعد السائقين وأصحاب السيارات كثيرًا.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 1444

يعاقب على مخالفات قواعد المرور في المملكة بغرامة كبيرة ، ويمكن سجن المخالفين لقواعد المرور في المملكة؛ وعليه فإننا نعلن أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يتجنبون المخالفات المرورية، ولكن إذا كنت مخالفًا فعليك التعرف على الغرامة المفروضة عليك من خلال الرابط الرسمي لمنصة أبشر واتباع الخطوات التالية:

قم بالوصول إلى منصة أبشر على الإنترنت للمرور.

انقر فوق تحديد الطلبات وحدد طلبات المرور.

يجب عليك إدخال رقم التعريف الشخصي ورمز الوصول ورخصة القيادة.

بالضغط على زر الإدخال، سيتم نقلك إلى الموقع وستكون قادرًا على معرفة عدد المخالفات المرورية التي

ارتكبتها ، والمبلغ الذي يجب دفعه كغرامة لهذه المخالفات ، والموعد النهائي للدفع.

رابط ابشر المرور الرسمي

أبشر هو تطبيق مجاني يسمح لأي مواطن سعودي بفحص المخالفات المرورية والعقوبات المفروضة عليهم. كما يسمح لك بتقديم شكاوى بشأن مخالفات مرورية محددة ، وتقديم المظالم والحصول على رخصة جديدة أو تسجيل مركبة.

تسجيل الدخول والاطلاع على عدد المخالفات التي ارتكبها السائق وتاريخ كل مخالفة.

في حالة رغبتك في تقديم شكوى عند تغريمك بسبب مخالفة قواعد المرور ، يمكنك اتباع الرابط إلى بوابة أبشر وتسجيل شكواك.

تقديم شكاوى بشأن مخالفات قواعد المرور في الشوارع والطرق في إقليم المملكة العربية السعودية.

يمكن للمسجلين في بوابة أبشر أيضًا الحصول على رخصة القيادة الخاصة بهم أو تجديدها من خلال موقع بوابة أبشر.

الآن يمكن لجميع مالكي السيارات معرفة عدد وعدد المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على سيارتهم في ثوانٍ ، بدلاً من الذهاب إلى شرطة المرور المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، وذلك في إطار حرصها على توفير الوقت والجهد على سيارتهم. ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

المخالفات المرورية