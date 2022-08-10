موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 شهر صفر وطريقة التقديم عليه إلكترونياً وشروط الاستحقاق

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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 شهر صفر، يعتبر من أهم الأمور التي يتم البحث عنها بشكل كبير للغاية في المملكة العربية السعودية، للتعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة من هذا الدعم، نظراً لأن المواطنين المستحقين لهذا الأمر يتساءلون كثيراً عن موعد صرف هذا الدعم المنظم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام تم العمل على تطويره للتقليل من الأعباء الواقعة على المواطن السعودي، وتقديم الدعم لجميع الأسر المحتاجة والأشد فقراً داخل الأراضي السعودية حتى تتمكن من تقديم المساعدات لهم في التغلب على أعباء الحياة، وخصوصاً بعدها الأزمة الاقتصادية التي مرت على العالم أجمع في الفترة الأخيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 شهر محرم
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن عملية صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم سوف تتم في بداية الشهر الميلادي، وهذا الأمر يشير إلى أن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر، سوف يكون في اليوم الموافق 1 سبتمبر، مع العلم أن الوزارة أكدت على أنه تم مد فترة الاستحقاق حتى تكون إلى 30 أكتوبر 2022 لتوفير أعلى الفرص الممكنة للمواطنين الذين يرغبون في التقديم على هذا النوع من المعاشات.
خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور
ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعة بسيطة من الخطوات التي يمكن اتباعها حتى تتمكن من التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي تتمثل في ما يلي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل حساب جديد على المنصة.
- النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية واختيار معاش الضمان الاجتماعي المطور منها.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها والتأكد من دقة البيانات التي يتم تسجيلها.
- سوف تظهر أمامكم رسالة نصية على الهاتف بعد الانتهاء من عملية التسجيل، توضح لكم نتيجة دراسة الطلب من الجهات المختصة، وحالة هذا الطلب من الرفض أو القبول مع بيان الأسباب التي تسبب في الرفض.
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