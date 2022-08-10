رئيس الوزراء اليابانى يعلن رسميا تشكيل حكومته الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، رسميا تشكيل حكومته الجديدة، معربا عن أمله فى أن تساعده فى مواجهة عدد من التحديات مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى التوترات فى كل من أوكرانيا وتايوان.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه تم الإبقاء على كل من وزير الخارجية يوشيماسا هاياشى ووزير المالية شونيتشى سوزوكى و3 وزراء آخرين فى مناصبهم، مشيرة إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أيضا 5 وزراء سابقين مثل "كاتسونوبو كاتو"، الذى سيصبح وزيرا للصحة للمرة الثالثة، و"ياسوكازو هامادا" الذى سيعود وزيرا للدفاع مرة أخرى. وأضافت القناة أن الوزراء التسعة المتبقين سيتولون حقائبهم الوزارية للمرة الأولى.

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