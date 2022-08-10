عاجل- فصل الكهرباء فى الشتاء.. خطة بريطانيا لمواجهة نقص الغاز

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين حكوميين، إن بريطانيا قد تواجه فى فصل الشتاء، عجزا فى الطاقة الكهربائية بمقدار سدس إجمالى الطلب، مشيرة إلى أنه إذا تحقق هذا السيناريو، فإن انقطاع التيار الكهربائى سيحدث حتى فى الوقت الذى يواجه فيه البريطانيون ارتفاعا فى فواتير الطاقة السنوية.

يشار إلى أن سوق النفط ظلت تحت الضغط مؤخرًا بسبب مخاوف الركود العالمى والتى ظهرت منذ بدء الحرب فى أوكرانيا، فى 24 فبراير، إذ حرمت الأسواق من ملايين براميل النفط الروسى جراء العقوبات الغربية، فيما يواجه منتجون كبار آخرون إضرابات سياسية عطلت جزءا كبيرا من إنتاجها النفطى.

جميع تلك الأمور جعلت شركات الطاقة فى مختلف دول العالم توجه تحذيرا للمواطنين بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية بشكل فورى، وذلك إثر انخفاض الإمدادات من روسيا.