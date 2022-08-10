جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين حكوميين، إن بريطانيا قد تواجه فى فصل الشتاء، عجزا فى الطاقة الكهربائية بمقدار سدس إجمالى الطلب، مشيرة إلى أنه إذا تحقق هذا السيناريو، فإن انقطاع التيار الكهربائى سيحدث حتى فى الوقت الذى يواجه فيه البريطانيون ارتفاعا فى فواتير الطاقة السنوية.
يشار إلى أن سوق النفط ظلت تحت الضغط مؤخرًا بسبب مخاوف الركود العالمى والتى ظهرت منذ بدء الحرب فى أوكرانيا، فى 24 فبراير، إذ حرمت الأسواق من ملايين براميل النفط الروسى جراء العقوبات الغربية، فيما يواجه منتجون كبار آخرون إضرابات سياسية عطلت جزءا كبيرا من إنتاجها النفطى.
جميع تلك الأمور جعلت شركات الطاقة فى مختلف دول العالم توجه تحذيرا للمواطنين بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية بشكل فورى، وذلك إثر انخفاض الإمدادات من روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- فصل الكهرباء فى الشتاء.. خطة بريطانيا لمواجهة نقص الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.