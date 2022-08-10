سلطات زابوروجيه: كييف تتعمد قصف المحطة النووية لإجبار روسيا على الانسحاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف روجوف، أنه منذ عدة أسابيع كانت المخابرات الأوكرانية تجمع معلومات استخباراتية فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية فى زابوروجيه، وبعد ذلك بدأت الهجمات بطائرات الاستطلاع والهجوم ونظام إطلاق الصواريخ بعيد المدى للقوات المسلحة الأوكرانية على هذه المحطة.
وأشار عضو المجلس الرئيسى لإدارة منطقة زابوروجيه أن أوكرانيا لا تفكر فى العواقب بالنسبة لأوروبا من خلال مهاجمة منشأة نووية.
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